Napoli-Inter, subito dentro o fuori: dalla Coppa Italia rivincita doppia

Napoli-Inter completa le semifinali di Coppa Italia. Questa sera alle ore 21 si cerca la sfidante della Juventus, che ieri ha superato il Milan con il pareggio per 0-0. Proprio la presenza dei bianconeri in finale dovrà essere una motivazione in più per ribaltare il risultato. Si riparte dallo 0-1 del Meazza: c’è da ribaltarlo.

DOV’ERAVAMO RIMASTI? – Novantasette giorni dopo riecco, finalmente, l’Inter. Si torna a giocare dopo l’inevitabile stop per il Coronavirus, con una situazione sanitaria in miglioramento ma non del tutto risolta (e questo sarà ricordato in ogni momento dall’atmosfera del San Paolo deserto). Tuttavia, dopo tre mesi, rivedere una partita avrà un sapore particolare, specie se è questo Napoli-Inter che dà subito un posto in finale di Coppa Italia. La Juventus è lì che aspetta, e proprio i bianconeri dovranno servire da trampolino di lancio. Il KO dell’8 marzo, nell’ultima partita, potrà essere vendicato in questa stagione solo mercoledì: quale occasione migliore di una finale? Per farlo, però, c’è da rimontare lo 0-1 dell’andata: è un’altra rivincita, ma servirà tutt’altra prestazione rispetto al 12 febbraio.

DUE ARMI IN PIÙ – Anche per Napoli-Inter possibili fino a cinque cambi. Un vantaggio per entrambe, che potranno avere uomini freschi (senza il “rischio” supplementari: con lo 0-1 subito rigori). Antonio Conte riparte da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, goleador nell’1-3 al San Paolo del 6 gennaio. Dovendo rimontare, magari facendo gol subito, ecco che Christian Eriksen titolare forse sarebbe l’opzione migliore. Oltre al danese i dubbi sono in difesa, con alcuni titolari non al meglio. Gennaro Gattuso ieri ha perso Stanislav Lobotka, ma Dries Mertens sembra aver recuperato (vedi articolo). L’Inter non passa il turno dopo aver perso l’andata dal 2011: la speranza è che stasera finisca la striscia negativa. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Napoli-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile sulla Rai.