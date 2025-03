Napoli-Inter 1-1, dalle statistiche emergono stanchezza e difficoltà!

Il risultato finale di Napoli-Inter è 1-1, deciso dai gol di Federico Dimarco e Philp Billing. Le statistiche del match della 27ª giornata di Serie A disputato allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Milano.

LA PRESTAZIONE – Allo Stadio “Diego Armando Maradona” le squadra di Antonio Conte e Simone Inzaghi si danno battaglia, in un match che può dire tanto sul proseguo del campionato. Ma l’attesissimo Napoli-Inter della ventisettesima giornata di Serie A termina solo con un pareggio. A sbloccare la sfida sono i nerazzurri, grazie a una prodezza di Federico Dimarco. Il centrocampista nerazzurro batte Meret direttamente su calcio di punizione, decidendo il risultato fino all’87’. Proprio in quel momento arriva il gol di Philip Billing, che riporta tutto in parità. I nerazzurri escono dal Maradona solo con un punto ma, soprattutto, con altri infortuni. Tanta la stanchezza e troppa la mancanza di lucidità, che emergono anche guardando le statistiche di Napoli-Inter.

Le statistiche di Napoli-Inter di Serie A

L’ANALISI DEI NUMERI – La squadra di Simone Inzaghi fa troppa fatica allo Stadio Maradona. Nonostante il vantaggio conquistato al 22′ e mantenuto fino 87′, i nerazzurri appaiono poco lucidi. Complici, ovviamente, gli infortuni e i tanti impegni. Guardando le statistiche di Napoli-Inter, la difficoltà si nota dal possesso palla: 62% in favore dei partenopei contro il 38% degli interisti. Se la difesa in qualche modo riesce a reggere, l’attacco non carbura. Solo 6 i tiri totali per gli uomini di Inzaghi, di cui uno solo indirizzato nello specchio della porta. Ben 19, invece, quelli degli azzurri di Conte, che concludono verso i pali di Josep Martinez per 4 volte. Surplus del Napoli anche per i calci d’angolo: 12 quelli battuti dagli azzurri e solo 3 dagli interisti. Di seguito il resoconto delle statistiche di Napoli-Inter.