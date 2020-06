Napoli-Inter, sorpresa in attacco? Conte non esclude una terza via

Condividi questo articolo

Napoli-Inter si giocherà sabato prossimo (alle ore 20.45, anche se manca l’ufficialità della Lega Serie A sull’orario) e Conte pensa alla formazione. In attacco, come rivela Sky Sport, c’è una chance di mettere un sistema differente da quello visto prima dello stop. Ecco le prime ipotesi di formazione.



IL NOME A SORPRESA – E se nei titolari di Napoli-Inter ci fosse Alexis Sanchez? L’attaccante cileno ha voglia di definire il suo futuro, essendo in prestito sino a fine stagione, e potrebbe essere un’arma in più per Antonio Conte. Sky Sport segnala che, in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia, non ci sia nulla di scontato per l’attacco. L’ipotesi che l’ex Manchester United rilevi dall’inizio uno fra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, o addirittura giochi da subito assieme a entrambi, non è da scartare a priori. Al momento il sistema di gioco previsto è il 3-5-2, o il 3-4-1-2 per adattare Christian Eriksen, ma i prossimi giorni daranno ulteriori indicazioni in tal senso. In difesa Andrea Ranocchia può trovare una maglia da titolare, viste le condizioni non ottimali di tre dei quattro altri centrali: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Diego Godin. A una settimana da Napoli-Inter Conte inizia le prime prove di formazione, con in testa l’obiettivo finale di Coppa Italia.