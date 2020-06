Napoli-Inter, Skriniar contro Koulibaly: sfida tra giganti ad alta quota – GdS

La semifinale di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter, metterà di fronte due tra i migliori difensori del nostro campionato: Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. A loro il compito di blindare le rispettive retroguardie

BUTTAFUORI – Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar sono i perni centrali da cui Inter e Napoli vogliono costruire la ripartenza. I partenopei possono giocare sul vantaggio ottenuto all’andata preoccupandosi di non prenderle: se Gennaro Gattuso non incassa gol, è fatta. L’Inter, dal canto suo, sa che c’è bisogno di segnare per ribaltare la contesa. Ma esporre troppo il fianco in difesa moltiplicherebbe il coefficiente di difficoltà. Koulibaly e Skriniar sono i buttafuori designati di Napoli-Inter. Non solo per centimetri e muscoli, ma anche perché ai due non mancheranno gli stimoli . Il senegalese ha saltato le due precedenti sfide coi nerazzurri, e la sua assenza si è sentita soprattutto campionato, quando Giovanni Di Lorenzo fu improvvisato centrale. Skriniar c’era in entrambe, ma all’andata in Coppa Italia non fu brillante.

FUTURO – Per Koulibaly, Napoli-Inter è anche una questione di futuro: il senegalese non è più nella categoria degli incedibili. La richiesta di Aurelio De Laurentiis resta alta (100 milioni), ma le pretendenti, soprattutto in Premier League, non mancano. Sul valore assoluto del calciatore non ci sono dubbi, ma anche lui si è reso protagonista di annate decisamente migliori. Negli ultimi sei mesi ha giocato una sola gara, ed è andata malissimo, in casa contro il Lecce. Gattuso non ha mai potuto contare su di lui, per colpa di quell’infortunio muscolare del 14 dicembre. E anche prima del crac le gare all’altezza della sua fama sono state pochissime. Anche Skriniar è stato meno dominante rispetto alle annate con Luciano Spalletti in panchina, ma su di lui Antonio Conte e l’Inter hanno sempre potuto contare. Trentadue presenze su 36 gare, tutte da titolare: turnover ridotto al minimo e fiducia confermata anche quando l’adattamento alla difesa a tre sembrava cervellotico. Alla ripresa la musica non cambierà: lo slovacco resta indispensabile e le cronache di Appiano lo raccontano come il più in forma del reparto difensivo.

DECISIVI – Già, perché gli altri titolari annunciati, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, in settimana sono stati alle prese con qualche affaticamento. Entrambi hanno comunque preso parte alla sgambata di ieri (11 contro 11) e saranno regolarmente in campo in Napoli-Inter. Diego Godin non è al meglio (in dubbio come Matias Vecino). Skriniar vola. Gli aspiranti compratori di Koulibaly (Manchester United, Manchester City, Liverpool) hanno da tempo un dossier aperto anche su Skriniar. Resterà lì, difficilmente diventerà d’attualità: l’Inter lo valuta oltre 50 milioni e non ha intenzione di venderlo. Non in un’estate da quotazioni depresse. C’è un contratto fino al 2023 e nessuna clausola. Ma tanta voglia di dare una spallata decisa a una stagione da nobilitare.

