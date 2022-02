Napoli-Inter, sfida scudetto al Maradona: in 27mila! Ma senza tifosi nerazzurri – CdS

Napoli-Inter, biglietti polverizzati per l’importante sfida scudetto in programma alle 18. Tra i tifosi azzurri c’è entusiasmo per il big-match di oggi, ma al Maradona non ci saranno i tifosi nerazzurri.

TUTTO ESAURITO – Napoli-Inter, tutti venduti i biglietti disponibili per il big-match che si giocherà oggi al Maradona. Stadio pieno al netto, chiaramente, delle restrizioni dovute al COVID-19. A Napoli si giocherà la sfida scudetto con una cornice di pubblico di ben 27mila tifosi, ma tra questi non ci saranno nerazzurri. Biglietti polverizzati come non si vedeva da un po’, ma con la chiusura del settore riservato agli ospiti farà si che lo stadio Maradona indossi una sola maglia, quella azzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Fa.Ma.