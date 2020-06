Napoli-Inter, sfida Koulibaly-Lukaku! Mertens OK, dubbio in mezzo...

Napoli-Inter, sfida Koulibaly-Lukaku! Mertens OK, dubbio in mezzo – Sky

Napoli-Inter sarà la sfida di Koulibaly e Lukaku, per la prima volta uno contro l’altro (QUI le ultime sulle scelte di Conte). Francesco Modugno, durante la diretta di “Sky Sport 24”, fa il punto sulle scelte di Gattuso. Valutazioni in corso su Fabian Ruiz mentre Mertens dovrebbe farcela. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

SFIDA NELLA SFIDA – Napoli-Inter è la sfida in programma sabato al San Paolo alle ore 21.00 e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Francesco Modugno fa il punto sulle scelte di Gennaro Gattuso: «Koulibaly ritorna in campo contro l’Inter. Gattuso ne sta apprezzando la forza, sabato sera sarà lui il centrale in difesa accanto a Maksimovic, con Manolas che ne avrà ancora per qualche settimana. Koulibaly contro Lukaku sarà una delle sfide più belle di tutta la partita. Un duello che non c’è mai stato finora perché il difensore azzurro ha sempre saltato la sfida».

VALUTAZIONI – Gattuso valuta le condizioni di Fabian Ruiz e cerca di gestire Dries Mertens: «Il reparto arretrato verrà completato da Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. A centrocampo – afferma Modugno – ci sarà Demme davanti alla difesa insieme a Zielinski mentre ci sono delle valutazioni in corso su Fabian Ruiz, che è uno di quelli sotto osservazione. Lobotka potrebbe essere un’opzione. Davanti il tridente con Politano più di Callejon, Mertens, che va gestito ma ci sarà, e Insigne».