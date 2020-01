Napoli-Inter, Sensi torna dal 1′. Un solo nerazzurro sicuro assente – GdS

Tutti i nerazzurri oggi dall’ora di pranzo ad Appiano Gentile, si torna a preparare Napoli-Inter, dove Stefano Sensi tornerà titolare dopo tre mesi

LE ULTIME – Lo riporta “Gazzetta.it”, che riferisce come ieri, giorno libero per la squadra, solo Kwadwo Asamoah e altri reduci dagli infortuni siano rimasti alla Pinetina. Per quanto riguarda Napoli-Inter, l’ipotesi è che Stefano Sensi ritroverà la maglia da titolare dopo nove partite di campionato assente per un infortunio all’adduttore della coscia destra. A disposizione faranno il loro ritorno Nicolò Barella ed Alexis Sanchez.