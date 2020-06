Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia: canale diretta TV e LIVE streaming

Napoli-Inter è in programma in questo fine settimana. Dopo il lungo stop causato dall’emergenza Coronavirus, si torna in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo lo 0-1 di San Siro, Inter impegnata in trasferta negli ultimi 90′ (senza supplementari) prima della finale. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Napoli-Inter

PARTITA

Napoli-Inter (Semifinale di ritorno di Coppa Italia 2019/20).

DOVE

Stadio “San Paolo” di Napoli.

QUANDO

Sabato 13 giugno 2020 a partire dalle ore 21.00.

DIRETTA TV

Rai 1, accessibile a tutti (in chiaro).

LIVE STREAMING

Rai Play (sito ufficiale o app per dispositivi mobili), utilizzabile da tutti (senza iscrizione).

INFORMAZIONI SU NAPOLI-INTER

SITUAZIONE NEL TORNEO – Dopo aver eliminato il Cagliari agli ottavi e la Fiorentina ai quarti, l’Inter di Antonio Conte deve rimontare lo 0-1 dell’andata (vedi analisi tattica di Inter-Napoli) nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Il Napoli di Gennaro Gattuso punta a eliminare i nerazzurri dopo Perugia e Lazio per accedere alla finale di mercoledì 17. In finale l’avversario sarà una tra Juventus e Milan, che si sfideranno stasera a Torino partendo dal risultato di 1-1.

INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento con il LIVE della diretta testuale a partire dalle ore 20.30 circa. Seguite l’avvicinamento a Napoli-Inter a partire da oggi, con le dichiarazioni dei tesserati, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.