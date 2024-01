Napoli-Inter, Sanchez protagonista! Flop due big: le pagelle − CdS

L’Inter ha trionfato nella notte di Riyad portandosi a casa la sua ottava Supercoppa della storia, la terza consecutiva. Inzaghi azzecca il cambio Sanchez. Due big floppano.

LE PAGELLE − È l’Inter a trionfare a Riyad, alzando al cielo la sua ottava Supercoppa, la terza consecutiva. A firmare la vittoria il solito e inimitabile Lautaro Martinez, primo successo da capitano per lui. Il Corriere dello Sport ha realizzato le pagelle dei nerazzurri. Si parte dai migliori. Uno è in panchina: Simone Inzaghi. Il tecnico entra nell’Olimpo dei grandi diventando il primo allenatore della storia a vincere cinque Supercoppe. Per lui voto 7. In campo c’è invece Lautaro Martinez, che firma partita e trofeo. Pure il Toro è da 7. A seguire i due ci pensano Acerbi e Pavard. Il francese è stato autore anche dall’assist vincente. Poi tre 6,5: Calhanoglu, Mkhitaryan e soprattutto Alexis Sanchez. Il ‘Leone in gabbia’ come due anni fa entra e spacca la partita. Poi sufficienze per Sommer, una sola parata, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi, Dimarco e Arnautovic. Due invece le insufficienze: sia Barella che Thuram si beccano un sonoro 5.

Fonte: Corriere dello Sport – fa.ma