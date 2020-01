Napoli-Inter, Sanchez e Sensi scaldano i motori. Vecino dal 1′ – CdS

Secondo quanto scrive il “Corriere dello Sport”, Alexis Sanchez e Stefano Sensi sono pronti per Napoli-Inter dopo i rispettivi lunghi stop per infortunio. Entrambi partiranno però soltanto dalla panchina, così come Nicolò Barella (QUI le probabili formazioni della partita secondo Inter-News.it).

DOPPIO RIENTRO – Alexis Sanchez e Stefano Sensi sono pronti a riprendersi l’Inter. Il cileno ha superato l’operazione alla caviglia dopo l’infortunio occorso l’autunno scorso nella sfida tra Cile e Colombia e stasera, in occasione di Napoli-Inter, partirà dalla panchina sperando magari anche di entrare a partita in corso.

SCELTE A CENTROCAMPO – Anche Stefano Sensi dovrebbe partire dalla panchina, con Matias Vecino favorito per giocare in mezzo al campo. L’ex Sassuolo non è ancora al massimo della condizione dopo il lungo stop dovuto all’infortunio occorso contro la Juventus e metterlo in campo dal primo minuto potrebbe rivelarsi un rischio in tal senso. In panchina sarà presente anche Nicolò Barella, mentre resta sempre indisponibile Kwadwo Asamoah.