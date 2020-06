Napoli-Inter, Rocchi arrugginito ma promosso: Young rischia il rosso – GdS

La moviola di Napoli-Inter targata “La Gazzetta dello Sport”. A Gianluca Rocchi manca continuità nella gestione dei cartellini, ma per sua fortuna non ci sono episodi clamorosi a cui dover mettere mano. Young si prende un grosso rischio ma la passa liscia nel primo tempo

ARRUGGINITO – I mesi di stop contano, anche per gli arbitri. Gianluca Rocchi, poco chiamato in causa ieri sera, deve scrollarsi di dosso un po’ di ruggine post-lockdown. Al 12’ punisce con un giallo l’intervento scomposto di Ashley Young su Matteo Politano: ci sta. Al 34’ con gli stessi protagonisti l’interista ancora in ritardo atterra l’avversario in maniera plateale. Probabilmente è questo il caso più spinoso di Napoli-Inter. Rocchi valuta la volontà di entrambi i calciatori di raggiungere il pallone, decidendo di graziare l’inglese non estraendo il doppio giallo. Decisione comprensibile, ma che secondo “La Gazzetta dello Sport” stona con il giallo, quattro minuti dopo, a Stefan de Vrij per intervento malizioso ma non appariscente su Dries Mertens.

LEGGEREZZE – Secondo la rosea, la gestione appannata e faticosa di Rocchi paga uno stato di forma non ottimale. Peraltro certificato dal fastidio muscolare patito prima del 45′. “Il direttore di gara è apparso meno preciso e puntuale del solito, fermando il gioco dopo che viene toccato dal pallone anche se il possesso non cambia. Al 56’ il Napoli sullo sviluppo di un calcio d’angolo protesta per un tocco di mano di de Vrij in area, il silent check col VAR Paolo Valeri indica che il tocco è con la coscia anche se le immagini sembrano indicare un impatto lieve con un braccio congruo rispetto alla dinamica dell’azione da parte dell’interista. Rocchi non va al monitor, ma probabilmente la sua decisione non sarebbe cambiata rivedendo le immagini. Dubbi sul fuorigioco al 95’ segnalato dall’assistente Del Giovane per José Callejon“. Il voto finale, in Napoli-Inter, è una sufficienza stiracchiata per il decano degli arbitri italiani.

