Napoli-Inter, riecco il para-rigori Handanovic. Rinnovo vicino – TS

Verso Napoli-Inter, riecco Samir Handanovic, assente all’andata per un problema al mignolo. Oggi torna in Coppa Italia per dare il suo contributo. Nerazzurro dal 2012, il rinnovo secondo “Tuttosport” è sempre più vicino.

RIECCO SAMIR – Napoli-Inter vedrà in campo titolare dal primo minuto il capitano Samir Handanovic, pronto a guidare la sua squadra verso il ribaltone di Coppa Italia. Assente per la sfida di andata per colpa dell’infrazione alla mano sinistra, ora l’Inter ha una sicurezza in più tra i pali. E il motivo oggi sarà doppio: perché secondo il nuovo regolamento della Coppa, modificato post Covid-19, prevede infatti che in caso di risultato di parità sulle due partite, non si giocheranno i tempi supplementari bensì i rigori. Ecco perché lo sloveno viene in soccorso all’Inter. In Serie A è lui il migliore di tutti a parare i rigori, insieme ad un altro ex Inter Gianluca Pagliuca. I due condividono il record di 24 rigori parati in carriera.

RINNOVO – Non solo Napoli-Inter, il quotidiano di Torino parla anche della situazione contrattuale del capitano nerazzurro: all’Inter dal 2012 ereditando il ruolo da Julio Cesar, Samir Handanovic presto prolungherà il suo contratto fino al 2022, ovvero quando lo sloveno compirà circa 37 anni.

Fonte: Tuttosport.