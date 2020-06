Napoli-Inter, protocollo Figc rigido anche col pallone: il caso limite – CdS

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma sabato 13 giugno al San Paolo, sarà anche l’occasione per sperimentare il protocollo Figc

SAN PAOLO – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il protocollo Figc sarà protagonista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter, al San Paolo. Applicato dunque non solo per le presenze allo stadio (solo trecento persone ammesse, con controllo e tracciamento annessi). Ma anche per spogliatoi, ambienti chiusi, aree tecniche, tribune (tutti sanificati) ed addirittura per il pallone. Anche quest’ultimo andrà sanificato. E se dovesse finire nel fossato tra il campo e gli spalti non potrà più essere utilizzato, se non previa sanificazione. “Caso limite: di palloni ce ne saranno in abbondanza a bordo campo“.

Fonte: Fabio Mandarini – Corriere dello Sport