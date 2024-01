Napoli-Inter, probabile formazione di Mazzarri. Zielinski out – TS

Piotr Zielinski non inizierà dal primo minuto nemmeno questa sera nella finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. La probabile formazione di Walter Mazzarri secondo Tuttosport.

FUORI – Tra voci di mercato e nuovi equilibri trovati in squadra Piotr Zielinski potrebbe rimanere ancora una volta in panchina. Il polacco non rinnoverà probabilmente con il Napoli, l’Inter è alle porte e aspetta il momento giusto per fare la sua mossa definitiva. Il calciatore intanto rimane fuori nella notte più importante della stagione partenopea. Al suo posto Walter Mazzarri per Napoli-Inter ha in mente di scegliere Jens Cajuste, che ha convinto con la Fiorentina e formato un’ottima coppia al centro con Stanislav Lobotka. La difesa a 3 ha permesso alla squadra campione d’Italia di risolvere qualche problema difensivo di troppo. Ecco la probabile formazione azzurra. Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.