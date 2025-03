Napoli-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Napoli-Inter, si gioca per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio Maradona di Napoli. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Napoli-Inter

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, sabato 1 marzo ore 18.

I precedenti di Napoli-Inter

Sono 157 le sfide in Serie A (dal 1929/1930) tra Napoli e Inter: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 70 vittorie, mentre sono 40 i pareggi e 47 i successi dei partenopei. Allo Stadio Diego Armando Maradona dal campionato a girone unico l’Inter ha raccolto 19 vittorie, con 22 pareggi e 38 sconfitte contro il Napoli. Nell’ultima sfida contro gli azzurri del 3 dicembre 2023, i meneghini hanno conquistato una vittoria importante nel proprio cammino verso la conquista del ventesimo scudetto. In quell’occasione, i nerazzurri hanno superato i partenopei con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram.

Come seguire Napoli-Inter IN DIRETTA

Gli indisponibili della partita

Napoli: Anguissa, Mazzocchi, Neres.

Inter: Di Gennaro, Sommer, Carlos Augusto, Zalewski, Darmian (per infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Doveri

Assistenti: Alassio-Peretti

Quarto uomo: Colombo

Assistente VAR: Marini

Assistente AVAR: Di Bello

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Napoli: Anguissa, Di Lorenzo.

Inter: Bastoni, Barella, Mkhitaryan.

Conferenze stampa della vigilia

Conte: «Mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. Trovarci in quella posizione ci deve riempire d’orgoglio, ma non deve mettere tanta pressione. La pressione può essere positiva o negativa, io dico ai miei calciatori di gustarci questo momento. La classifica è frutto del lavoro fatto fino ad adesso. Voglio che i miei calciatori non ragionino da questo punto di vista sulle pressioni. La squadra sulla carta potrebbe essere più forte, ha ambizioni diverse rispetto a noi, ma cerchiamo di crescere ponendoci l’obiettivo massimo in ogni partita. A volte ci riusciamo, altre no. Noi vogliamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Se siamo stati battuti gli altri devono essere stati più bravi. A noi non deve mancare la cattiveria, mi darebbe fastidio. Il calcio è uno sport, si può vincere e perdere. Gli altri devono essere più bravi, come accaduto con l’Atalanta qui da noi. A Como abbiamo invece da recriminare per l’atteggiamento. Ora c’è questa bellissima partita, ci arriviamo con merito e giochiamo un top match. Ce la dobbiamo godere mettendo tutto quello che abbiamo dentro». Qui la conferenza completa.

Inzaghi: «Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti a entrambi per il percorso. Sarà importante, non decisiva perché ne mancano dodici alla fine. Sappiamo tutti l’importanza della gara, servirà un’ottima Inter perché avremo di fronte un avversario di assoluto valore. I ragazzi hanno lavorato bene in quello che abbiamo potuto fare. Martedì abbiamo giocato un quarto di finale di Coppa Italia contro una squadra che ci ha fatto spendere delle energie. In questi due giorni abbiamo cercato di lavorare bene. Contro la Juventus abbiamo fatto un buon match ma non è bastato, quindi dovremmo fare di più dell’ultima partita in trasferta. Abbiamo quattro indisponibili: Sommer, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Gli ultimi tre sono tutti esterni quindi potrebbe esserci un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa anche contro il Genoa e Lazio. Vedremo quello che faremo contro il Napoli. Thuram l’ho rivisto mercoledì parzialmente, ieri e oggi ha fatto un buon lavoro insieme a tutta la squadra. Ha dato rassicurazioni, domani vedremo. Oggi l’ho provato nei primi undici ma non è detto che parta dall’inizio». Qui la conferenza completa.

NAPOLI-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Politano, Biling, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

In panchina: Contini, Scuffet; Juan Jesus, Rafa Marín, Mathías Olivera; Gilmour, Hasa; Ngonge, Okafor, Simeone.

Allenatore: Antonio Conte

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: Calligaris; Pavard, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi