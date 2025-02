Napoli-Inter, chi al posto di Anguissa? Probabile formazione – CdS

Napoli-Inter è ormai alle porte. Domani lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, Conte ha il dubbio su come sostituire Anguissa. La probabile formazione.

IL NODO – Il Napoli si avvicina alla supersfida contro l’Inter con la consapevolezza di dover rispondere sul campo dopo una serie di risultati altalenanti. Il nodo cruciale riguarda la sostituzione di Zambo Anguissa, out per una lesione muscolare. Nel 3-5-2 di Antonio Conte, le alternative per colmare il vuoto lasciato dal camerunese sono due. Da un lato Billing, titolare contro il Como e autore di una prova convincente. Dall’altro Gilmour, centrocampista dalle caratteristiche differenti, che ha giocato l’ultima gara da titolare proprio all’andata contro l’Inter al Meazza. Dopo una settimana di analisi e lavoro sul piano mentale, Conte ha intensificato la preparazione per evitare nuovi scivoloni in un mese finora avaro di soddisfazioni per il Napoli.

Napoli-Inter, la probabile formazione di Conte

LA SOLUZIONE – Tatticamente parlando, Napoli e Inter si affronteranno con un assetto speculare, optando entrambe per il 3-5-2, un modulo che promette un confronto combattuto in ogni zona del campo. La formazione che scenderà in campo al Maradona vedrà Meret tra i pali, protetto da una linea difensiva a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con quest’ultimo sempre più centrale nelle gerarchie difensive. Il reparto arretrato avrà il compito di contenere la potenza offensiva dell’Inter e al tempo stesso di favorire la costruzione dal basso, sfruttando le geometrie di Lobotka, metronomo del centrocampo, supportato da McTominay. Resta da sciogliere l’ultimo dubbio sulla mezzala che completerà il reparto: una scelta che potrebbe variare in base all’atteggiamento tattico che Conte vorrà adottare. Sulle corsie esterne, Politano e Spinazzola, favorito su Olivera per offrire maggiore spinta e capacità di saltare l’uomo. In attacco, il tandem formato da Lukaku e Raspadori. La sfida si preannuncia intensa e combattuta, con ogni episodio potenzialmente decisivo nella corsa alla vetta della classifica.

(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku.