Napoli-Inter, per la squadra di Spalletti sostegno dei tifosi: striscione in ritiro

Napoli-Inter si avvicina e anche gli azzurri di Spalletti sono in ritiro in albergo. Stasera, come segnala Sportitalia, i tifosi partenopei hanno lanciato la carica in vista dello scontro diretto di domani.

IL TIFO SI MOBILITA – Per Napoli-Inter anche la vigilia è caratterizzata dal supporto dei tifosi. Come riporta Sportitalia, davanti all’albergo che ospita la squadra di Luciano Spalletti si sono presentati diversi sostenitori napoletani. Cori e striscioni, con l’obiettivo di spingere la formazione azzurra in vista del big match in programma alle ore 18 al Maradona per la venticinquesima giornata di Serie A. “Notte prima dell’esame”, il testo dello striscione esposto.