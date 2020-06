Napoli-Inter, per Conte “vale tutto”: partenza sprint da testare – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’importanza (e la delicatezza) di Napoli-Inter, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida, in programma stasera al San Paolo, misurerà le ambizioni dei nerazzurri. Conte deve dare un segnale

PRESSIONE – Antonio Conte deve battere un colpo. Il tecnico dell’Inter ha impostato la preparazione delle ultime settimane con un unico obiettivo: bersi, tutte d’un fiato, le partite che restano da qui alla fine. I nerazzurri si armeranno come un cingolato bellico per portare a casa tutti gli obiettivi sul tavolo. Il primo, la Coppa Italia, fa tappa in Campania: Napoli-Inter, stasera ore 21, vale tanto. Forse tutto, se consideriamo lo sviluppo fulmineo del trofeo nazionale. L’Inter vede il traguardo, ma senza una vittoria consistente il primo obiettivo della stagione sarebbe già sfumato. A quel punto, sarà la volta del recupero contro la Sampdoria e in caso di secondo passo falso anche lo scudetto prenderebbe una strada scomoda.

AMBIZIONI – Intendiamoci, le ambizioni per il tricolore restano piuttosto basse. Ma il distacco da Juventus e Lazio non è incolmabile: serve una partenza a razzo, da testare e registrare già in coppa. Ecco perché Conte sta lavorando con minuziosità in campo e nella testa dei suoi calciatori. In ballo c’è anche una buona dose di ambizione personale: il tecnico pugliese, negli anni bianconeri, non ha mai vinto la Coppa Italia. Per l’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions e con l’Europa League ancora lontana, sarebbe fondamentale battere un colpo. Dare uno scossone alle rivali compreso il Napoli, che attualmente viaggia lungo i binari del sesto posto. Per Conte è ormai una questione personale, per Suning (e Steven Zhang) una questione di principio: la Coppa Italia conta tantissimo. Forse mai come ora.

