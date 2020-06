Napoli-Inter partita infinita, stasera si chiude col picco del campo – CdS

Roberto Perrone sul “Corriere dello Sport” spiega come Napoli-Inter sia una partita che va avanti da due mesi, a diversi livelli.

SCONTRO TRA PRESIDENTI – Una partita lunga Napoli-Inter. Nel senso che si gioca da mesi, ma senza pallone. Napoli e Inter sono state avversarie sulla ripresa dell’anno sociale calcistico. Una dubbiosa (eufemismo) e una convinta. Il presidente nerazzurro Steven Zhang, particolarmente sensibile alla pandemia, era stato durissimo, forse troppo, contro il presidente della Lega Del Pino per il rinvio della sfida con la Juventus. Era preoccupato, mentre il suo pari ruolo Aurelio De Laurentiis era interventista/ottimista. A inizio aprile in piena mìpandemia dichiarava: “Sto lavorando per una ripresa veloce”. Due mesi fa. La ripresa non è stata veloce, ma c’è stata. E’ qui.

GLI ALLENATORI – Anche gli allenatori erano su posizioni opposte. Conte avrebbe voluto chiudere tutto a marzo. Al di là della crisi nerazzurra culminata con la sconfitta con la Juventus, Antonio non ama le interruzione del lavoro. Di qualunque genere, anche le feste comandate o le ferie. Spezzano il suo metodo che è fatto di una pressione costante sui giocatori. Non poter comunicare ogni giorno per più di due mesi, ogni sera alle 23, l’orario per il giorno dopo in modo da tenere tutti sulle spine lo ha demoralizzato. Questa voragine temporale è quanto di più distante dal suo metodo. Gattuso invece era pronto a ricominciare per proseguire il cammino di cambiamento che stava intraprendendo con la squadra.

CASO DI MERCATO – Poi c’è Mertens. Questa lunga Napoli-Inter ha avuto il suo scontro più rilevante proprio attorno all’attaccante belga. “Ciro” era quasi diventato “Ambrogio”. La contromossa di De Laurentiis ha impedito questo clamoroso cambio di identità.

TROFEO IN PALIO – Per cui il campo arriva ultimo, ma rappresenta il picco della sfida. Conquistare la Coppa Italia prima del campionato rappresenta contemporaneamente un punto di partenza e uno di arrivo. L’Inter ha alzato l’ultimo trofeo, la Coppa Italia, nel 2011, ma anche il Napoli aspetta dal 2014. L’oggetto in sè fa la sua bella figura in vetrina. Inoltre in una stagione così compressa e difficile vincere rappresenterebbe una spinta emozionale senza paragoni. Il Napoli, in vantaggio dopo l’andata, ha bisogno di un successo corroborante per risalire la classifica e continuare la rivoluzione gattusiana. L’Inter per sperare di infilarsi tra Lazio e Juventus. La partita lunga finisce stasera.