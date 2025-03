Napoli-Inter 1-1, le pagelle: Martinez ancora decisivo! Ma tra i pali

L’Inter pareggia 1-1 contro il Napoli nello scontro diretto valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Altra grande prestazione tra i pali per Josep Martinez, che si oppone ben due volte agli avversari, ma sul terzo tiro ravvicinato non può nulla. Male Lautaro Martinez, così come tutto l’attacco. Inzaghi paga l’infortunio dell’ennesimo esterno e la confusione della squadra.

JOSEP MARTINEZ 7,5 – Impegnato poche volte grazie allo straordinario lavoro svolto da tutta la difesa. L’unica volta però è quella decisiva sul missile di McTominay dalla distanza. Non la vede partire, ma si oppone!

Napoli-Inter, le pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Sempre presente in difesa e nel primo tempo si propone bene in attacco, robusto e duro nei contrasti, la sua partita è di sacrificio così come per il resto del reparto.

FRANCESCO ACERBI 6,5 – Tanto sacrificio e attenzione in marcatura su Romelu Lukaku. L’attaccante belga è in forma rispetto la partita di andata, ma lui riesce a contenerlo bene.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Arriva stremato al cambio. Solita partita di sostanza in difesa, in regia, e questa volta anche di sacrificio dopo l’infortunio di Federico Dimarco: costretto a giocare da esterno e da terzino.

– ALL’80’ STEFAN DE VRIJ – S.V.

Napoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5,5 – Approfitta dell’incertezza di Leonardo Spinazzola, ma nel secondo tempo viene catapultato sulla fascia opposta. Di certo non il suo territorio, anche se poi si ritrova uno contro uno con Meret.

NICOLO BARELLA 6 – Chiamato a ricoprire quasi ogni zona di campo, anche lui dopo l’ora di gioco è costretto quasi ad arrendersi, anche se non lo dice e il suo sacrificio è sempre enorme, e soprattutto esemplare.

HAKAN CALHANOGLU 5,5 – Questa sera costretto a fermarsi per un problema, fortunatamente non muscolare.

– DAL 51′ PIOTR ZIELINSKI 5,5 – Essenziale per il possesso palla, ma non incide in fase offensiva, solo per gestire. Non basta.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Comincia benissimo, più lucido rispetto le ultime partite. Poi si perde anche lui nel secondo tempo, anche perché sacrificato nel ruolo di esterno a tutta fascia alternandosi con Alessandro Bastoni.

– DALL’80’ DAVIDE FRATTESI – S.V.

FEDERICO DIMARCO 7 – Meglio rispetto le altre partite, ma spinge ancora poco. Cambia il suo voto in pagella soprattutto perché decisivo da calcio piazzato. Il suo è un gran gol, ma poi è costretto a uscire per infortunio. Si tratta del quarto infortunio sulle fasce.

– DAL 51′ BENJAMIN PAVARD 6 –

Napoli-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – Recupera in tempo per lo scontro diretto, ma la sua condizione fisica è ancora lontana dal miglior Marcus Thuram. Avrà bisogno di tempo, oggi non bene.

– DAL 65′ JOAQUIN CORREA 5 – Chiamato da Inzaghi per gestire al meglio il possesso palla dietro Lautaro Martinez, ma i due argentini non si aiutano a vicenda e in campo è inesistente.

LAUTARO MARTINEZ 5,5 – Partita di sacrificio soprattutto in difesa, ma anche in quella zona del campo commette qualche errore e qualche fallo evitabile. In attacco non si vede mai.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONI INZAGHI 5,5 – Paga l’incomprensione con il resto della squadra dopo l’infortunio di Dimarco. Con l’ingresso di Zielinski e Pavard la squadra si schiera col 4-4-2, ma lui chiedeva con insistenza il 5-3-2. Certe dinamiche, ovviamente, vanno studiate prima.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Conte

NAPOLI – Meret 6 ; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5; Politano 6,5, Gilmour 5, Lobotka 6,5, McTominay 6,5, Spinazzola 5; Lukaku 6,5, Raspadori 6. All. Conte