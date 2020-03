Napoli-Inter, nerazzurri di Conte in campo in vista...

Napoli-Inter, nerazzurri di Conte in campo in vista della sfida: il programma

Napoli-Inter è la sfida in programma giovedì alle 20.45 al San Paolo e valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri di Conte, che devono recuperare l’1-0 dell’andata, hanno proseguito il lavoro in vista del match. Di seguito il report di “Inter.it”

LAVORO – Napoli-Inter si giocherà tra due giorni al San Paolo. I nerazzurri di Antonio Conte, che per la semifinale di ritorno di Coppa Italia punta alla miglior formazione (vedi articolo), hanno proseguito oggi il lavoro in vista della sfida. La squadra ha svolto esercizi di possesso palla, poi lavoro atletico e per finire un focus tecnico-tattico.