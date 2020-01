Napoli-Inter, Milik sfida Lukaku e cerca il primo gol ai nerazzurri – CdS

Due protagonisti attesi di Napoli-Inter sono Arkadiusz Milik e Romelu Lukaku. I due cannonieri sono chiamati a trascinare i compagni per trovare 3 punti ugualmente fondamentali, nonostante i 18 punti di differenza. Lukaku ha segnato più di Milik, che però ha una frequenza più elevata: le cifre del confronto, riportate dal “Corriere dello Sport”.

IMPLACABILE – Napoli-Inter è anche la sfida tra Arkadiusz Milik e Romelu Lukaku, i due attaccanti più prolifici dei due club. Il belga con l’Inter ha segnato di più: tra Serie A e Champions League, 14 gol; il polacco si ferma invece a 9 reti. Lukaku però ha giocato 1.843 minuti in stagione, e Milik solo 765: il numero 99 del Napoli segna un gol ogni 85′, il numero 9 nerazzurro invece attende 132′ tra una rete e l’altra. Numeri che non permettono di stabilire scientificamente la superiorità di uno rispetto all’altra, ma che certificano la qualità offensiva delle due squadre. Lukaku è una certezza per l’Inter sin da inizio stagione, avendo giocato il 90% dei minuti totali; Milik, invece, ha dovuto fare i conti ancora con gli infortuni, vero limite della sua carriera. Per l’azzurro, il peggio sembra ormai alle spalle finalmente: riuscirà finalmente a trovare il primo gol contro l’Inter?