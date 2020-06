Napoli-Inter: Mertens scioglie i dubbi. Gattuso lancia una novità – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21. Dries Mertens prenderà posto al centro dell’ attacco, ma sulla sua destra avrà un compagno insolito. Le ultime

SCELTE FORZATE – Gennaro Gattuso ha rimandato ogni decisione sulla formazione, per Napoli-Inter, a stamattina. L’impressione della “Gazzetta dello Sport” è che alla fine giocheranno sia Fabián Ruiz che Dries Mertens, i due dubbi cronici di queste settimane di vigilia (QUI i dettagli). Entrambi convivono con una leggera sofferenza muscolare, causata dalle fatiche di questo periodo. Nessuno dei due, però, ha dato l’impressione di voler desistere nella rifinitura di ieri pomeriggio, svolta al San Paolo, anche se non hanno forzato nello svolgimento della sessione.

OMAGGI – Gattuso e i giocatori sono arrivati allo stadio con mezzi propri e sono andati via tutti insieme, in pullman. Prima dell’inizio della rifinitura per Napoli-Inter, tecnico e squadra hanno ricevuto la visita di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che, accompagnato da Aurelio De Laurentiis, ha voluto portare il saluto della Regione. «Sono venuto per fare il mio in bocca al lupo al presidente, all’allenatore e ai giocatori per la difficile sfida contro l’Inter», ha detto il presidente lasciando il San Paolo.

NOVITÀ – La grossa novità di formazione per Napoli-Inter, a prescindere da Mertens e Fabián Ruiz, riguarda la fascia destra del tridente offensivo. Gattuso potrebbe preferire Matteo Politano a José Callejón. L’esterno spagnolo non sarebbe nella condizione mentale giusta per garantire il solito lavoro. Il suo contratto scade alla fine del mese e, secondo “La Gazzetta dello Sport”, il calciatore non è sereno. Il tecnico degli azzurri non ha alcuna intenzione di rischiare. Ci sono già stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali non sembrano buoni.

VIGILIA INSOLITA – L’allenamento di rifinitura è durato poco più di un’ora. Poi Gattuso e i suoi ragazzi sono saliti sul pullman che li ha portati al corso Vittorio Emanuele, all’hotel che ne ospiterà il ritiro pre Napoli-Inter. Una novità rispetto alle normali vigilie trascorse nell’hotel adiacente il centro sportivo, a Castel Volturno. La struttura è chiusa dallo scorso mese di marzo e non ha ancora riaperto.

Fonte: La Gazzetta dello Sport