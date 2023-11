Napoli-Inter, Mazzarri evita polemiche? Presa una decisione – Sky

Napoli-Inter è una sfida molto attesa sia dal punto di vista della classifica, con gli azzurri vogliosi di risalire la china e i nerazzurri che invece faranno di tutto per difendere il primo posto, ma anche per l’incontro tra Mazzarri e la sua ex squadra. Intanto il tecnico azzurro, come rivelato da Sky Sport, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match

DECISIONE – Napoli-Inter presenta tanti spunti interessanti, sia perché gli azzurri dopo l’addio a Rudi Garcia hanno voglia di risalire la china sia perché dall’altra parte i nerazzurri vincendo potrebbero allontanare una rivale scudetto. Ma non c’è solo il campo a fare da protagonista, bensì anche il l’incontro dopo tanto tempo tra Walter Mazzarri e la sua ex squadra, con la quale non si era lasciato proprio bene. Intanto il tecnico toscano ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita.