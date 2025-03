Napoli-Inter, il Maradona supera i 50mila: il dato sugli spettatori

Napoli-Inter è in questo momento nella seconda metà del secondo tempo. Il Maradona registra un dato importante per quanto riguarda gli spettatori che hanno assistito al match.

IL DATO – La sfida tra Napoli e Inter non sta tradendo le aspettative sul piano dell’intensità mostrata in campo dalle due compagini. Quando mancano circa quindici minuti alla fine, i nerazzurri si trovano momentaneamente in vantaggio grazie alla straordinaria punizione di Federico Dimarco, poi costretto al cambio per una contrattura, nel primo tempo. Comunicato il dato sui tifosi che stanno seguendo il match dallo stadio, che recita 53.851 spettatori.