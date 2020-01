Napoli-Inter: le formazioni ufficiali! Sensi dalla panchina, Bastoni dal 1′

Condividi questo articolo

Napoli-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “San Paolo” di Napoli a partire dalle ore 20.45. Conte non rischia Sensi dal 1′ né Godin, in campo Gagliardini con Bastoni. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

FORMAZIONE NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne (C).

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis; 13 Luperto, 62 Tonelli; 12 Elmas, 70 Gaetano; 9 Llorente, 11 Lozano, 34 Younes, 98 Leandrinho.

Allenatore: G. Gattuso

Clicca qui per sapere come e dove seguire Napoli-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia; 12 Sensi, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 23 Barella; 7 Sanchez, 16 Politano, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Clicca qui per conoscere la situazione disciplinare (diffidati e squalificati) prima dell’inizio di Napoli-Inter