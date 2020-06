Napoli-Inter, le armi di Gattuso e Conte: la partita si vince in mezzo – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” presenta tatticamente la sfida Napoli-Inter. Antonio Conte e Gennaro Gattuso, da ex centrocampisti, imposteranno la partita per avere superiorità in mezzo al campo. La partita si deciderà con un duello chiave. Ecco quale

UNO CONTRO UNO – Stasera Napoli-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, metterà di fronte Gennaro Gattuso e Antonio Conte, due ex mediani diversi nell’interpretazione del ruolo, più difensivo Gattuso e più assaltatore Conte, ma per lunghe stagioni padroni delle terre di mezzo, dove scorre il gioco e si decidono le partite. Lo spirito guida dell’intensità non verrà abbandonato neppure dopo mesi di isolamento forzato. I principi tattici e le linee di gioco differenziano l’approccio alla gara delle due squadre.

UOMO CHIAVE – I dogmi di Gattuso sembrano controintuitivi rispetto al luogo comune sulla sua tendenza difensivista. In campionato, il Napoli è la squadra leader nel possesso palla: 59,79% di media contro il 59,28% della Juventus di Maurizio Sarri. Distanza minima, e il primato andrebbe condiviso con Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli nella prima parte di stagione, ma è lo stesso sorprendente che Gattuso primeggi in questo fondamentale. L’uomo della svolta è Diego Demme, centrocampista italo-tedesco, nato in Germania da padre calabrese. Demme ha piede, visione e una doppia natura da regista-incontrista, che metterà in vetrina durante Napoli-Inter. Il suo innesto ha permesso a Gattuso di rendere reversibile il sistema di gioco: 4-1-4-1 o 4-5-1 in ripiegamento, 4-3-3 in distensione. Demme ha trovato un’intesa naturale con Lorenzo Insigne, le mappe dei passaggi confermano che su quell’asse la palla scorre di frequente, con l’intercessione di Piotr Zielinski, l’interno mancino. Conte è avvisato.

MUTAZIONE – La rivoluzione di Antonio Conte, invece, parte sempre dalle fasce. Una zona in cui l’Inter manifesta storicamente lacune, soprattutto a sinistra, dove Ashley Young è andato a riempire un vuoto tattico impellente. Dall’altra parte, è bastato risollevare il morale di Antonio Candreva per occupare la corsia in maniera più che discreta. Tra gli innesti invernali va registrato anche Victor Moses, ma soprattutto Christian Eriksen, che ha scompigliato i pensieri del tecnico durante tutto il lockdown. Il danese è un trequartista utile per far saltare gli schemi e ha costretto il tecnico a rimodulare la sua Inter. Il nuovo 3-4-1-2 è pensato per coinvolgere maggiormente Eriksen nelle trame di gioco. Non sarà un sistema immutabile e statico, soprattutto durante Napoli-Inter, poiché in fase di transizione negativa Eriksen dovrà remare all’indietro e ricollocarsi sulla linea centrale, come interno sinistro, per ricomporre il solito 3-5-2.

VIS A VIS – Conte ha mosso dei passi verso Eriksen ed è pronto a concedergli una maglia da titolare per Napoli-Inter. Si aspetta che il danese faccia lo stesso. C’è bisogno di un punto di comune accordo: a Eriksen sarà concessa libertà di invenzione e di tiro, a patto che si spenda per la riconquista del pallone. La cabina di regia del Napoli (Demme) e la trequarti dell’Inter (Eriksen) si sovrapporranno di continuo e diventeranno un punto cruciale nella scacchiera della partita. Da non sottovalutare l’importanza della prima pressione, mossa da Dries Mertens su Marcelo Brozovic, che all’andata soffocò le trame dell’Inter. Sembra una banalità, ma la prepotenza di pensiero di chi gioca

nel mezzo farà la differenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport