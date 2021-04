Napoli-Inter, lavoro extra per gli esterni? Conte riorganizza la linea

Inter e Napoli hanno il secondo e il terzo miglior attacco della Serie A. Ma le difese hanno numeri diversi: Conte chiederà attenzione doppia in fase di copertura.

NUMERI DIVERSI – Napoli-Inter di domani (ore 20.45) è la sfida tra il secondo e il terzo miglior attacco della Serie A. Gli uomini di Antonio Conte hanno all’attivo 69 gol, i partenopei si fermano a 65. Ma la differenza tra i due reparti offensivi è ancora più marcata in campo. Quello nerazzurro lo conosciamo bene: scambi veloci e netta preferenza per l’attacco alla profondità. Il tridente di Gennaro Gattuso invece non disdegna di affrontare la difesa avversaria anche a pedine schierate. Un aspetto che non preoccupa Conte, tuttavia.

ORGANIZZAZIONE DIFENSIVA – La gara contro il Napoli sarà la cartina di tornasole per la retroguardia dell’Inter. Che spesso e volentieri lascia il pallino del gioco agli avversari, coprendo magistralmente gli spazi e impedendo ogni imbucata. L’organizzazione difensiva di Conte finora ha una tenuta eccellente, a differenza di quella azzurra (vedi il dato). Anche domani, quindi, vedremo una gara di grande sacrificio da parte degli esterni dell’Inter, che in copertura daranno man forte al pacchetto arretrato. Esterni che saranno, con ogni probabilità, Achraf Hakimi e Matteo Darmian (vedi ultime). L’esame dello stadio Diego Armando Maradona sarà importante non solo per i punti che raccoglierà l’Inter, ma anche per la prestazione difensiva.