Napoli-Inter: l’allenamento odierno dei partenopei, abbraccio a Gattuso

Napoli-Inter di Coppa Italia sarà disputata tra una settimana. Le due squadre continuano la loro preparazione, oggi i partenopei hanno svolto una seduta di allenamento iniziata con un momento di raccoglimento per il lutto subito recentemente dal tecnico Gennaro Gattuso. Il report pubblicato sul sito ufficiale del Napoli

La giornata è iniziata con un momento molto toccante: la squadra ha voluto esprimere la propria vicinanza e far sentire tutto l’affetto a Gennaro Gattuso con un abbraccio virtuale. Il capitano Insigne e l’intero gruppo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della sorella del tecnico azzurro prima dell’inizio dell’allenamento.

La squadra poi ha svolto la prima fase di lavoro sul campo 1 effettuando riscaldamento a secco con attrezzi.

Successivamente, sul campo 2, la rosa si è divisa in gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in esercitazioni tattiche per reparti.

Di seguito la squadra si è riunita per svolgere seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina in famiglia.

