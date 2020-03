Napoli-Inter: l’allenamento degli azzurri, solo palestra per Milik

Condividi questo articolo

Il Napoli prepara la sfida di giovedì sera contro l’Inter in cui le due squadre si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia. L’allenamento odierno degli azzurri agli ordini del tecnico Gennaro Gattuso

In casa Napoli continua la preparazione alla prossima sfida contro l’Inter. Giovedì al San Paolo le due squadre si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia partendo dall’1-0 a favore dei partenopei nella gara d’andata al Giuseppe Meazza. La squadra ha svolto una seduta con lavoro aerobico e sedute tecniche su posizionamento e possesso palla, chiuso con partitella. Per quanto riguarda i singoli Malcuit e Koulibaly hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Milik, Llorente e Younes.