Napoli-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (18Âª in Serie A)

Napoli-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (18ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Napoli-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del 2020. Si cercano i primi tre punti del nuovo anno solare per mantenere la vetta a prescindere da ciò che farà la Juventus. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma finalmente arrivano buone notizie. Resta a casa solo l’infortunato D’Ambrosio, a cui potrebbe aggiungersi numericamente Asamoah, non ancora al meglio.

MODULO – Il recupero di alcuni infortunati di lunga data permette a Conte di fare alcune ragionamenti in più, ma l’Inter non sarà diversa da quella di fine 2019. Spazio al solito 3-5-2 senza grosse sorprese. Torna Brozovic in regia dopo la squalifica, intorno al croato verrà costruito l’undici di partenza.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Solito dubbio a copertura del capitano Handanovic in porta. Sicuri del posto de Vrij al centro e Skriniar al suo fianco, mentre Godin è in ballottaggio con Bastoni per la terza maglia. Con l’uruguayano sul centro-destra, lo slovacco giocherà a sinistra, altrimenti andrà a destra in favore dell’italiano.

CENTROCAMPO – Finalmente reparto al completo in mezzo. Sulla destra spazio a Candreva con Biraghi largo a sinistra. Al centro Brozovic vertice basso coadiuvato da Gagliardini nel ruolo di mezzala destra e più Sensi che Vecino sul centro-sinistra, anche se questo ballottaggio potrebbe anche invertire la previsione.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti. Il ritorno di Lautaro Martinez coincide con il ritorno della coppia-gol con Lukaku, ma la novità è un’altra. In panchina tornerà Sanchez, motivato per rimettere qualche minuto nelle gambe nella ripresa.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Napoli-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Dimarco, Asamoah, Barella, Vecino, Borja Valero; Politano, Sanchez, Esposito.