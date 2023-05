Napoli-Inter, Kvaratskhelia in dubbio! Due rientri per Spalletti – TS

Napoli-Inter andrà in scena domani alle 18. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport Kvaratskhelia è in dubbio per il match.

DUBBIO – Napoli-Inter è in programma domani alle 18: Per la sfida del “Maradona”, secondo Tuttosport, Spalletti potrebbe dover fare a meno di Kvaratskhelia. L’esterno ieri ha svolto lavoro personalizzato a causa di un trauma contusivo subìto giovedì. Ad oggi la sua presenza è in forte dubbio: al suo posto, nel caso, pronto Elmas. Recuperati sia Osimhen, che partirà al centro dell’attacco, che Mario Rui: il portoghese ha svolto l’intera seduta con il gruppo. In porta pronto il rientro di Meret.

Fonte: Tuttosport