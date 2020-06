Napoli-Inter, Koulibaly parte titolare. Chance per Politano – Sky

Francesco Modugno, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce le ultime notizie sul Napoli, prossimo avversario dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia in programma sabato alle ore 21. Qualche dubbio per Gennaro Gattuso, che recupera Koulibaly in difesa. In avanti chance per Politano

CHANCE – Francesco Modugno fornisce le ultime notizie sul Napoli, verso la sfida di Coppa Italia contro l’Inter: «Il Napoli ha qualche dubbio di formazione. Gattuso, nella giornata di venerdì. sta pensando di effettuare la rifinitura al San Paolo. In campo andranno i migliori, quelli che stanno meglio. Da capire la condizione di quelli più affaticati. In difesa linea a 4 con Koulibaly e Maksimovic titolari. Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Tra i pali Ospina. Demme in mezzo al campo, ai lati Zielinski e Fabian Ruiz, con Lobotka pronto a subentrare. In attacco Insigne e Politano con Mertens punta centrale».