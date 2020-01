Napoli-Inter, Koulibaly dà forfait. Allarme in difesa per Gattuso – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto in casa azzurra a pochi giorni da Napoli-Inter. Gennaro Gattuso alle prese con l’emergenza centrali di difesa. Il forfait di Kalidou Koulibaly non aiuta: il senegalese ne avrà per un po’ La situazione.

SPIA ROSSA ACCESA – Allarma in difesa per il Napoli: Kalidou Koulibaly ieri non si è allenato e sta continuando a sottoporsi alle terapie del caso. Difficile vederlo in campo prima di un mese. Per Gennaro Gattuso c’è da gestire una vera e propria moria di centrali, dato che anche Nikola Maksimovic sembra destinato a dare forfait per Napoli-Inter, match in programma al San Paolo lunedì sera. Gli unici difensori a disposizione, in mezzo, saranno Konstantinos Manolas e Sebastiano Luperto. In alternativa, può essere adattato Giovanni Di Lorenzo in quel ruolo. Dubbi anche sulle condizioni di Dries Mertens, che ieri ha svolto lavoro differenziato ma dovrebbe farcela per il big match contro i nerazzurri.

