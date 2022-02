Napoli-Inter, Inzaghi scioglie ogni dubbio: scelte fatte in attacco – CdS

Napoli-Inter, Simone Inzaghi secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ha sciolto ogni dubbio di formazione riguardo l’attacco.

SCELTE FATTE – Napoli-Inter andrà in scena questa sera alle 18. Scelte fatte in attacco per Simone Inzaghi, che andrà verso la conferma della coppia d’attacco vista nell’ultima di campionato contro il Milan. Edin Dzeko ci sarà, troppo fondamentale per la sua fisicità e per i suoi movimenti, e con lui anche Lautaro Martinez. Ancora panchina per Alexis Sanchez che sarà usato come arma tattica nella ripresa e poi, con ogni probabilità, sarà titolare in UEFA Champions League contro il Liverpool.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti