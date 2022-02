Napoli-Inter, Inzaghi più su Dimarco! Le preferenze in difesa – Sky

In Napoli-Inter c’è da scegliere chi sostituirà Bastoni come terzo centrale di difesa, dando per scontati Skriniar e il ritorno dal 1′ di de Vrij. Secondo Sky Sport stanno salendo le quotazioni di Dimarco: Inzaghi punterà su di lui?

LA PREFERENZA – Per Napoli-Inter potrebbe esserci il ritorno da titolare di Federico Dimarco, che in Serie A non gioca titolare da oltre due mesi (con lo Spezia l’1 dicembre). Secondo Sky Sport Simone Inzaghi sta optando per il laterale ex Verona come sostituto di Alessandro Bastoni, fuori sia per infortunio sia per squalifica. Dimarco è, al momento, favorito su Danilo D’Ambrosio per completare la difesa con Stefan de Vrij e Milan Skriniar. A destra Denzel Dumfries più di Matteo Darmian, in attacco come raccontato nel corso della giornata fiducia a Lautaro Martinez con uno fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Inzaghi (squalificato, in panchina andrà il suo vice Massimiliano Farris) per Napoli-Inter secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.