Napoli-Inter, Inzaghi ne porta tre dalla Primavera! Ecco chi

Oggi è il giorno della verità: al Diego Armando Maradona va in scena lo scontro diretto per lo scudetto tra Napoli e Inter. Simone Inzaghi porta con se tre giocatori dalla Primavera di mister Andrea Zanchetta.

CONVOCAZIONE – Dalla distinta ufficiale di Inter-Fiorentina Primavera arrivano conferme sulle scelte di Simone Inzaghi per la partita del pomeriggio della Prima Squadra. Siamo alle porte di Napoli-Inter, match-scudetto di questo momento della stagione, e l’allenatore piacentino si è affidato anche ai giovani per avere le spalle coperte nel corso della gara. Siederanno inizialmente in panchina, ma non è detto che vengano inseriti a partita in corso al Diego Armando Maradona. Inzaghi avrà a disposizione Alessandro Calligaris, Mike Aidoo e Matteo Cocchi. Solo uno di questi ha già fatto il suo esordio tra i grandi, ma in Coppa Italia. Si tratta di Aidoo, che ha fatto i minuti finali della gara valida per gli ottavi di finale contro l’Udinese. Gli altri due potrebbero fare il loro esordio oggi, anche se rimane difficile considerando il coefficiente di difficoltà dell’impegno e l’importanza dei tre punti.

PRIMAVERA – Mister Andrea Zanchetta rimane invece senza tre dei suoi titolarissimi per la sfida al vertice contro la Fiorentina. In campo per sostituire gli assenti ci sono Zamarian, Motta e Della Mora, che hanno fatto comunque bene nelle occasioni che gli sono state concesse.