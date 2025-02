Napoli-Inter, Inzaghi fa fronte all’emergenza: in serbo una mossa a sorpresa

Con l’emergenza infortuni attualmente in corso, Simone Inzaghi potrebbe dover cambiare e sfoderare una mossa “a sorpresa” in Napoli-Inter. Ecco cosa aspettarsi dal tecnico piacentino.

EMERGENZA – Gli infortuni sono sopraggiunti nuovamente anche in casa nerazzurra, causando non pochi problemi nelle ultime settimane. Simone Inzaghi, oltre a non avere a disposizione il suo portiere titolare Yann Sommer, si ritrova a dover fare la conta sulle fasce. Tutto questo proprio in un momento cruciale della stagione, come ben ricorda Napoli-Inter di domani sera. Denzel Dumfries e Federico Dimarco diventano le uniche scelte possibili, seppur di qualità, per lo scontro diretto del Maradona. Ciò getta l’allenatore nerazzurro in una chiara emergenza numerica sugli esterni che potrebbe richiedere, oltre ad ulteriori sforzi fisici, anche delle nuove idee tattiche.

Napoli-Inter, Inzaghi costretto a inventare? Ecco che mossa doversi aspettare

CAMBIAMENTI – A questo punto, bisogna aspettarsi qualche sorpresa da Inzaghi in Napoli-Inter? Non è da escludere, considerando che lo stesso allenatore nerazzurro ha rivelato ai giornalisti presenti alla conferenza stampa di vigilia che potrebbe essere qualche cambio di sistema. Si tratterebbe di un cambio di modulo, già visto a gara in corso contro il Genoa e la Lazio: dal classico 3-5-2 la squadra di Inzaghi passerebbe a un inusuale 4-2-2. Federico Dimarco, così, dovrebbe arretrare in difesa, con Henrikh Mkhitaryan spostato sulla fascia sinistra e Denzel Dumfries sulla linea delle ali a destra. Difficilmente in Napoli-Inter si vedrà un assetto tattico di questo tipo sin dal primo minuto, ma con l’emergenza infortuni attuale sarà molto probabile un cambio di modulo in corsa.