Napoli-Inter, Inzaghi con i titolari! Due veri soli dubbi di formazione

Ottenuta la semifinale di Coppa Italia, grazie alla vittoria di ieri contro la Lazio, l’Inter è già concentrata per il prossimo impegno di campionato. Sabato, alle ore 18, è in programma l’importantissimo scontro diretto tra i nerazzurri e il Napoli, che potrà dire molto in chiave scudetto. La probabile formazione Inzaghi per Napoli-Inter.

LO SCONTRO DIRETTO – Sabato allo stadio Maradona andrà in scena l’attesissima sfida tra Napoli e Inter, per la 27° giornata di Serie A. I nerazzurri, arrivano allo scontro diretto con la fiducia di essere al comando della classifica, con un punto di vantaggio sui partenopei. Il primato in campionato è stato ottenuto nello scorso weekend, grazie alla vittoria contro il Genoa, e la conseguente sconfitta del Napoli sul campo del Como. La gara di andata, disputata San Siro, finì 1-1, con molti rimpianti per la squadra di Inzaghi per il rigore della possibile vittoria fallito da Calhanoglu (unico errore dal dischetto del turco con la maglia nerazzurra). A poco più di due mesi dalla conclusione del campionato, il peso specifico della ritorno si sentirà: se una delle due formazioni dovesse uscirne vincente, potrebbe dirsi la favorita per rimanere davanti fino in fondo, e aggiudicarsi la vittoria dello Scudetto.

Napoli-Inter, la probabile formazione scelta da Inzaghi

LE SCELTE – Simone Inzaghi, dopo l’ampio turnover adoperato nel match di Coppa Italia vinto contro la Lazio, si affiderà alla formazione titolare per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Davanti a Josep Martinez, ancora imbattuto dal suo esordio con la maglia nerazzurra, agiranno nella linea a tre Pavard, Acerbi e Bastoni. Indisponibili per infortunio Zalewski, Carlos Augusto, a cui si è aggiunge Matteo Darmian, scelte obbligate per Inzaghi sulle corsie laterali: a destra Denzel Dumfries, a sinistra Federico Dimarco. In cabina di regia torna dal primo minuto Hakan Calhanoglu, assieme a Nicolò Barella. Per completare la mediana, ballottaggio aperto tra Mkhitaryan e Zielinski, con il primo leggermente favorito. In attacco si aspettano risposte dalla caviglia di Marcus Thuram. Qualora non dovesse dare le giuste garanzie, nuovamente spazio ad Arnautovic dopo il fantastico gol realizzato contro la Lazio, al fianco del capitano Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.