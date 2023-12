Napoli-Inter, Inzaghi con 8 titolari rispetto a Lisbona: la probabile formazione

L’Inter sarà ospite del Napoli nel big match di domani sera. Le ultime sulla probabile formazione di Simone Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE – Napoli-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Per il match dello stadio Diego Armando Maradona, secondo SportItalia.com, Simone Inzaghi conferma solo tre giocatori in campo dal 1′ in casa del Benfica mercoledì scorso in Champions League. Si tratterebbe di Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Per il resto, l’allenatore nerazzurro sarebbe pronto a schierare Yann Sommer in porta. In difesa, accanto all’olandese e all’ex Lazio, tornerebbe Alessandro Bastoni. A centrocampo i titolari Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. In attacco i titolatissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Fonte: SportItalia.com