Napoli-Inter, Inzaghi rinnova la chiamata: anche Primavera in gruppo!

Continuano ad arrivare interessanti notizie dal primo vero allenamento che porta a Napoli-Inter. Simone Inzaghi chiama nuovamente a rapporto alcuni elementi della Primavera.

ALLENAMENTO – In casa nerazzurra si prosegue con la preparazione di Napoli-Inter, attesissimo big match in programma sabato pomeriggio allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’. Dopo l’allenamento di scarico di ieri, all’indomani del successo in Coppa Italia contro la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi quest’oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Da lì, oltre a un simpatico siparietto extra-campo, sono arrivate ottime notizie su Marcus Thuram insieme a quella meno felice riguardante le condizioni di Matteo Darmian. Ma non solo, perché analizzando i volti dei presenti al centro sportivo nerazzurro è possibile ricavare qualche informazione che riguarda anche i giovani della Primavera.

Verso Napoli-Inter, anche la Primavera partecipa all’allenamento di Inzaghi

PRESENZA – Come in occasione della gara di Coppa Italia contro la Lazio, infatti, anche per Napoli-Inter mister Inzaghi potrebbe decidere di portare con sé in trasferta alcuni elementi della Primavera nerazzurra. Una decisione che, ovviamente, è legata alle tante assenze per infortunio e alla conseguente mancanza di alternanze per l’allenatore piacentino. Ecco che, quindi, la presenza nell’allenamento odierno di alcuni elementi della Primavera come Luka Topalovic e Christos Alexiou non stupisce assolutamente. Oltre all’ottimo lavoro con la squadra di Andrea Zanchetta, settimana dopo settimana questi giovani calciatori continuano ad essere inglobati sempre di più all’interno del mondo Inter “dei grandi”.