Napoli-Inter, Inzaghi costretto al cambio. Probabile formazione – TS

Simone Inzaghi è costretto al cambio in Napoli-Inter, Alessandro Bastoni non è al meglio e non sarà rischiato dal primo minuto. Difesa nuova, la probabile formazione da Tuttosport.

PROBABILE – Affaticamento muscolare agli adduttori per Alessandro Bastoni, che ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e l’altra parte da solo. Il giocatore dell’Inter ha subito la partita con la Lazio e rimarrà in panchina nella finale contro il Napoli. Simone Inzaghi è costretto ovviamente al cambio in difesa. Giocherà Stefan de Vrij al centro con Francesco Acerbi spostato a sinistra costretto a controllare le scorribande dell’ex Matteo Politano. Il resto delle scelte rimangono le stesse rispetto alla gara di due giorni fa, ecco la probabile formazione nerazzurra. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.