Napoli-Inter, Inzaghi cambia in attacco! La probabile – SM

Si avvicina Napoli-Inter. Inzaghi, dopo l’approdo in finale di Champions League, potrebbe far riposare qualcuno degli undici scesi in campo contro il Milan. La ultime sulla probabile formazione da SportMediaset

CAMBI – L’Inter, dopo la conquista della finale di Champions League dove sfiderà il Manchester City, si rituffa in campionato. Domenica, al “Maradona” i nerazzurri sfideranno il Napoli di Spalletti. Secondo SportMediaset, il tecnico rispetto all’Euroderby è pronto ad operare alcuni cambi: in attacco giocheranno Lukaku e Correa. A centrocampo, senza Mkhitaryan, pronti Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa possibile turno di riposo per Acerbi, con de Vrij pronto a partire dal 1′. A sinistra ballottaggio Gosens-Dimarco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.