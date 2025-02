Napoli-Inter, Inzaghi cambia dalla coppa. La probabile formazione

Simone Inzaghi ha recuperato un tassello fondamentale, ma ce ne sono altri fuori e che saltano il match del Maradona. Ad un giorno da Napoli-Inter questa è la probabile formazione.

SCELTE – Nicola Zalewski, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Yann Sommer non saranno parte della partita Napoli–Inter di domani pomeriggio. Alle ore 18 andrà in scena al Diego Armando Maradona la sfida dell’anno in Serie A, ossia quella tra la prima e campione d’Italia e la contendente numero uno al titolo. Dietro potrebbe approfittare comunque l’Atalanta, che attende l’impegno con il Venezia. Simone Inzaghi sopperisce alle assenze con scelte sorprendenti, in particolare una. La novità di giornata è la titolarità di Yann Bisseck sul lato destro della difesa. Rimarrà in panchina Benjamin Pavard, che ha giocato 90 minuti in Coppa Italia e sarà utilizzato come primo sostituto di Denzel Dumfries a centrocampo. In porta la conferma di Josep Martinez è obbligata, anche se le ultime prestazioni danno fiducia sulla sua affidabilità. Francesco Acerbi vince il ballottaggio con Stefan de Vrij e guiderà il reparto arretrato con Alessandro Bastoni a sinistra. In attacco si rivede finalmente Marcus Thuram con Lautaro Martinez ad aiutarlo per colpire i partenopei. Di seguito la probabile formazione per Napoli-Inter.

Napoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.