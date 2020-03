Napoli-Inter, in 40mila al San Paolo ma senza tifosi nerazzurri – GdS

Verso Napoli-Inter, cresce l’attesa al San Paolo per la seconda parte della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Torna la passione tra i napoletani che saranno presenti in 40mila allo stadio, ma come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” senza tifosi nerazzurri: ecco perché.

SENZA TIFOSI – Napoli-Inter si giocherà regolarmente giovedì sera per il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia ma senza tifosi nerazzurri. Mentre cresce l’entusiasmo tra i tifosi napoletani che si presenteranno in 40mila al San Paolo, quelli dell’Inter dovranno vederla da casa e non per motivi sanitari e dunque legati all’emergenza Coronavirus, bensì per motivi di sicurezza: “dopo la morte di un ultrà il 26 dicembre 2018 a Milano. Del resto anche l’andata a San Siro – riporta sempre la rosea – fu vietata ai napoletani, che ora vogliono godersi lo spettacolo”.