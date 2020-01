Napoli-Inter: sfatare il tabÃ¹ San Paolo per confermare di essere una grande

Napoli-Inter: sfatare il tabù San Paolo per confermare di essere una grande

Gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo domani sera per Napoli-Inter: i nerazzurri non vincono al San Paolo in campionato dal 1997 e con una vittoria dimostrerebbero di essere davvero una grande

I PRECEDENTI – La ripresa del campionato dopo la sosta di Natale è da brividi per Antonio Conte. Napoli-Inter, in programma domani sera al San Paolo, dirà molto della ambizioni nerazzurre in questa stagione. Vero, gli azzurri stanno vivendo una stagione travagliata con il cambio in panchina e una posizione in classifica lontana dalle aspettative. Ma giocare in casa dei partenopei non è mai stato semplice per i nerazzurri: l’Inter non strappa la vittoria al San Paolo in campionato addirittura dal 1997. L’unica parentesi positiva fu la vittoria in Coppa Italia per 0-2 nel 2016 grazie alle reti di Jovetic e Ljajic. Impresa però passata in secondo piano per la lite tra Roberto Mancini e Maurizio Sarri, i due tecnici di allora.

MESSAGGIO – Insomma, la Beneamata non può sottovalutare la sfida di domani. Guai a basarsi sul distacco in classifica: Antonio Conte lo sa, tanto da aver elogiato ancora i partenopei nella conferenza stampa di oggi (vedi qui). Sfatare il tabù San Paolo sarebbe un forte messaggio al campionato: ci si aspetta un ottimo riscontro di pubblico, la medicina Gattuso potrebbe aver dato la scossa a un ambiente depresso. E la prima partita dopo la sosta rappresenta sempre un’incognita. L’Inter è davvero diventata una grande, soprattutto dal punto di vista mentale? Dopo Napoli-Inter potremmo avere delle risposte. Aspettando il mercato.