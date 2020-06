Napoli-Inter, gli uomini di Gattuso continuano a lavorare: tattica e campo

Napoli-Inter è la sfida in programma il prossimo 13 giugno e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha svolto oggi una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report

LAVORO – Napoli-Inter è la sfida in programma il prossimo 13 giugno, che deciderà chi tra Antonio Conte e Gennaro Gattuso andrà in finale di Coppa Italia. Mentre il tecnico nerazzurro pensa a Christian Eriksen dal 1′ (vedi articolo), la squadra azzurra continua a lavorare in vista del match. Oggi una seduta mattutina per Lorenzo Insigne e compagni.

REPORT – La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente esercitazioni di tattica e chiusura con partita a campo intero. Domani giornata di riposo.

Fonte: sscnapoli.it