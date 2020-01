Napoli-Inter, Gattuso ha da fare tre cambi obbligati in formazione: le scelte

Napoli-Inter è il posticipo che chiude la diciottesima giornata di Serie A. Domani alle ore 20.45 Gattuso sarà costretto a reinventarsi la formazione, perché come noto dai convocati (vedi articolo) sono assenti diversi titolari fissi.

EMERGENZA DA RISOLVERE – Per Napoli-Inter negli azzurri mancheranno Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Dries Mertens, tutti infortunati. Tre assenze, oltre a quella di Faouzi Ghoulam già nota da tempo, che lasciano Gennaro Gattuso con un’emergenza assoluta in difesa e discreta in attacco. Al posto del belga il tridente è già fatto: Arkadiusz Milik centravanti, José Maria Callejon a destra e Lorenzo Insigne a sinistra. Per provare a fermare l’attacco dell’Inter, invece, gli unici centrali di ruolo rimasti sono Kostas Manolas e Sebastiano Luperto, con il secondo che peraltro è stato recuperato in extremis negli ultimi giorni perché era a sua volta infortunato. Il centrocampo è quello titolare, sugli esterni spazio a Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Il Napoli completa poi il suo undici con Alex Meret, uno dei punti di forza della prima parte di stagione molto altalenante. Questa la probabile formazione di Gattuso per Napoli-Inter: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.