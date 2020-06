Napoli-Inter, Gattuso tiene sotto osservazione un centrocampista: le ultime

Napoli-Inter è la sfida in programma sabato 13 giugno al San Paolo e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo Francesco Modugno di “Sky Sport”, Gattuso tiene sotto osservazione Fabian Ruiz mentre Politano avanza su Callejon. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

BALLOTTAGGIO – Napoli-Inter si avvicina e Gennaro Gattuso prova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: «Qualche riflessione è stata aperta da Gattuso che chiede sempre grande ritmo, ma dopo tanti giorni di inattività bisogna anche gestire le risorse. Qualche dubbio e ballottaggio ce lo portiamo dietro. L’idea è sempre quella del 4-3-3 con Ospina tra i pali, in difesa Koulibaly e Maksmovic con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne. In mezzo al campo Demme con Zielinski e per il momento Fabian Ruiz, che è in osservazione. Lobotka sarebbe il sostituto. Davanti Mertens, in vantaggio su Milik, Insigne e poi il ballottaggio tra Callejon e Politano, che al momento è in vantaggio».