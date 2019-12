Napoli-Inter, Gattuso spera in un recupero miracoloso in difesa – GdS

Napoli-Inter, Gattuso spera in un recupero miracoloso in...

L’Inter è tornata al lavoro in vista del big match in casa degli azzurri di Gennaro Gattuso, che torneranno a faticare nella giornata di domani. Secondo “La Gazzetta dello Sport”,l’ex tecnico del Milan spera nel recupero lampo di uno dei suoi uomini chiave, infortunatosi nella sfida interna contro il Parma dello scorso dicembre.

FOCUS ON – Napoli-Inter sarà il match clou della diciottesima giornata di Serie A. L’Inter è tornata a faticare, in vista della sfida del San Paolo, mentre i partenopei riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani. Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri, spera nel recupero lampo di Kalidou Koulibaly. Il senegalese sta combattendo con l’infortunio muscolare subito nei primi minuti della gara contro il Parma (14 dicembre, ndr). I tempi di recupero stimati erano attorno ai trenta giorni per lo stiramento di primo grado, ma Gattuso proverà a forzarne il rientro per la sfida del giorno dell’Epifania.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Mimmo Malfitano